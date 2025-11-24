Türkiye’ye Buzlu Bir Kış Geliyor

Türkiye, 2025‑2026 kış sezonuna kritik bir uyarıyla giriyor. Meteoroloji uzmanları ve iklim bilimciler, son 10 yılın en sert kışını öngörüyor. Bu tahminler, hem günlük hayatta büyük etkiler yaratabilecek kar yağışı riskine hem de uzun vadeli su dengesi, baraj dolulukları ve ulaşım güvenliğine dair endişelere işaret ediyor.

Uzman Görüşleri: Sert Kış ve Yoğun Kar Yağışı Neden Bekleniyor?

İklim bilimci Dr. Okan Bozyurt, 20 Aralık 2025 ile 20 Ocak 2026 tarihleri arasında Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğini vurguluyor.

Bazı meteoroloji yorumcuları, bu kışı “unutulmayacak kar sezonu” olarak tanımlıyor.

Uzmanlara göre, zayıf La Niña etkisi, soğuk hava dalgalarının Türkiye’ye daha sık ve yoğun gelmesinde kritik rol oynuyor.

Meteoroloji Mühendisleri Odası da son yıllarda kar yağışlarının azalması sorununa dikkat çekiyor ve bu yıl karın hem yoğun hem de yaygın olacağı beklentisini dile getiriyor.



3. Risk Altındaki Bölgeler ve İllere Dikkat

Analizlere göre özellikle aşağıdaki bölgeler ve iller yoğun kar yağışı riski ile karşı karşıya:

Marmara Bölgesi: İstanbul dahil, kar örtüsü ihtimali yüksek.

Karadeniz Bölgesi: Yüksek kesimlerde kar yağışı kuvvetli olabilir.

İç Anadolu’nun kuzeyi: Ankara ve çevresinde kar örtüsünün uzun süre yerde kalması bekleniyor.

Diğer potansiyel riskli iller: Uzmanlar 39 ili “hazırlıklı olunması gereken” şehirler arasında sayıyor.