Sakarya'da bir vakfın yurdunda kalan 14 kız öğrenci, dün akşam dışarıdan söyledikleri tavuk döneri yedikten sonra bulantı ve kusma şikayetleri yaşadı. İhbarla yurda sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ambulanslarla Serdivan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öğrencilerden bazılarının tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği, kalanların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Tedavisi süren öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatırken, zehirlenmenin kesin nedeninin laboratuvar sonuçlarının ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA