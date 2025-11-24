Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi'nde meydana geldi. A.U.'nun kullandığı 26 UC 257 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek için refüjde bekleyen Ümit Öncel ile Serap Kösece’ye çarptı. Yola savrulan Öncel ve Kösece'ye bu kez de karşı yönden gelen N.A. idaresindeki 26 AIT 625 plakalı otomobil çarptı. Kazada Ümit Öncel ve Serap Kösece, ağır yaralandı. Önce ve Kösece, ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 kişi, burada kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüleri A.U. İle N.A., gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA