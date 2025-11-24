İlerleyen günlerde yapılması planlanan İmralı ziyaretine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi’nin aktardığı bilgiye göre, ziyaret sürecinin tüm organizasyonunu Milli İstihbarat Teşkilatı üstlenecek.

Heyetin adaya nasıl ulaşacağından, görüşme öncesi yapılacak hazırlıklara ve teknik düzenlemelere kadar tüm planlamanın MİT tarafından yürütüleceği ifade ediliyor. Güvenlik adımları ve lojistik işlemlerin de aynı şekilde teşkilat bünyesinde koordine edildiği aktarılıyor.

Takvim Netleşiyor

Ziyaretin yapılacağı tarihle ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi ancak hazırlıkların hızlanması, takvimin kısa süre içinde kesinleşeceğine işaret ediyor. Konuya ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.