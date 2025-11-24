Ahi Yaran Meclisi Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği bünyesinde büyük başağalığını İsmail Erdoğan, küçük başağalığını ise Mehmet Güdük'ün yaptığı yaran gecelerinin açılışı kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bu kapsamda esnaf ziyareti yapan yaranlar, kortej yürüyüşü yaparak Kucaklama Taşı ve Anıt Alanı'nda halk oyunları oynadı.

Daha sonra Yaran Evi'ne giden yaranlar, dua ederek 2025 yılının başağa ocağını yaktı.

Geleneklere göre akşam namazından sonra başlayan, sabah namazıyla sona erecek yaran toplantıları kapsamında maniler okunuyor, skeçler ve oyunlar oynanıyor.

Yaranın sorumlusu, büyük başağa İsmail Erdoğan, AA muhabirine, yaranın, Türk örf adetlerinin, İslam ahlak ve faziletiyle birleşmesiyle meydana gelen, ahilik prensipleri ile yönetilen, kaliteli üretim ve hilesiz satış felsefesi ile devam eden Ahilik ocağı olduğunu söyledi.

Erdoğan, yaranın bir büyük başağa, bir küçük başağa, bir yaran reisi ve 21 yaran olarak toplam 24 kişiden oluştuğunu söyledi.

Bu kişilerin Oğuz boylarını temsil ettiğini ifade eden Erdoğan, yaran gecelerinin hafta içerisindeki stresi atmak için esnaflar arasında yapılan bir eğlence şekli olduğunu belirtti.

Kültürü gelecek nesillere aktardıklarını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Yaran, eline, diline, beline sahip olandır. Yaran üçü açık, üçü kapalı 6 düstur vardır. Açık olanlar alnı, kalbi, kapısı; kapalı olanlar eli, dili, belidir. Bunu gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz büyüklerimizden gördüğümüz şekilde. Ekleyemiyoruz, çıkartamıyoruz, olduğu şekilde de devam ettirmeye çalışıyoruz.'

Erkeklerin sazlı sözlü vakit geçirdiği bir esnaf birlikteliği olan yaran gecelerinde, özellikle kış aylarında haftada bir gün bir araya geliniyor.

Sadece eğlence değil, bir dayanışma biçimi olarak görülen gecelerde, katılımcıların birbirleriyle küskünlüğünün olmaması gerekiyor. Küs olanlar bu gecede barıştırılıyor.