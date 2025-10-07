Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin’in Instagram hesabına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başvurusu üzerine erişim engeli kararı verildi.

Bakanlık, Gezgin’in bazı paylaşımlarında “toplum değerlerine aykırı içerik” bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Mahkeme, yapılan incelemenin ardından hesabın Türkiye’de erişime kapatılmasına hükmetti.

Mükremin Gezgin, daha önce de paylaşımları nedeniyle çeşitli kesimlerden eleştiri almış, hakkında “müstehcenlik” suçlamasıyla dava açılmış ancak beraat etmişti.