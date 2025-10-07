AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, bu hafta da reyting yarışını açık ara önde tamamladı.

Tüm Kişiler kategorisinde 15.46 izlenme oranı ve 45,03 izlenme payı,

AB kategorisinde 11,06 izlenme oranı ve 38,25 izlenme payı,

20+ABC1 kategorisinde ise 14,39 izlenme oranı ve 40,34 izlenme payı elde etti.

Bu rakamlarla Uzak Şehir, yalnızca pazartesi gecesinin değil, sezonun da en yüksek reytinglerine ulaşarak yeni bir rekora daha imza attı.

Boran’ın Dönüşü, Cihan ve Alya’nın Evliliğini Bitiriyor mu?

Son bölümde yaşanan gelişmeler diziye damga vurdu. Boran’ın hayatta olduğunun ortaya çıkması, sadece Albora Konağı’nı değil, Cihan ve Alya’nın evliliğini de sarstı. Sadakat Hanım’ın, “Boran sağsa, bu evlilik hükümsüzdür” diyerek ikilinin karşısına boşanma protokolü ile çıkması, izleyicilerde “Mutlak butlan nedir?” sorularını gündeme getirdi.

‘Sen Benden Gittin Gideli’ ile Gelen Duygu Fırtınası

Bölümde Sadakat Hanım'ın oğlunun yaşadığını öğrendiği o anlarda fonda çalan “Sen Benden Gittin Gideli” türküsü, sahneye adeta duygu patlaması yaşattı. Sosyal medyada binlerce izleyici, bu sahneye övgüler yağdırırken, Uzak Şehir #mutlakbutlan etiketiyle Twitter (X) gündemine de girdi.

İzleyici ‘Mutlak Butlan’ı Araştırıyor

Boran’ın dönüşüyle birlikte izleyiciler dizide geçen "mutlak butlan" ifadesinin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Medeni Kanun'a göre evli olduğu kişinin hayatta olduğu ortaya çıkarsa, ikinci evlilik geçersiz sayılıyor. Bu da dizinin gelecek bölümlerinde hem hukuki hem de duygusal krizlerin daha da derinleşeceğine işaret ediyor.

Yeni Bölüm Heyecanı Pazartesi Kanal D'de

Uzak Şehir yeni bölümleriyle her Pazartesi saat 20.00’de Kanal D ekranlarında!

Cihan ve Alya’nın evliliği gerçekten sona mı erecek? Boran’ın gelişi konakta neleri değiştirecek? Sadakat Hanım’ın sıradaki hamlesi ne olacak?

Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası için gözler yeni bölümde!