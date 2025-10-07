MEÜ Yenişehir Kampüsü bahçesinde 4 yıl önce gömülen dev balina iskeleti, şimdi bilimsel araştırmalar ve sergi amaçlı yeniden gün yüzüne çıkarılıyor. Projeyi, MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas yürütüyor.

Kazı çalışmaları; Vali Atilla Toros, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ve çok sayıda öğrenci eşliğinde titizlikle sürdürülüyor.

Vali Toros Kazıya Katıldı: “Bu Çalışma Geleceğe Miras Olacak”

Kazı alanını ziyaret eden Mersin Valisi Atilla Toros, projeyi “bilimsel ve eğitsel anlamda örnek bir çalışma” olarak nitelendirdi. Açıklamasında şunları söyledi:

“Balina iskeletinin çıkarılması hem akademik araştırmalar hem de toplumsal farkındalık açısından çok önemli. MEÜ bünyesinde bu kadar öngörülü bir projeye imza atan akademisyenleri ve öğrencileri kutluyorum. 400’e yakın öğrenci bu kazıya katılmak için kayıt yaptırdı.”

Vali Toros, balina iskeletinin çıkarılan parçalarını fırça yardımıyla temizleyerek kazıya sembolik olarak katıldı.

Balina İskeleti Deniz Canlıları Müzesi’nde Sergilenecek

Kazı tamamlandıktan sonra çıkarılan tüm iskelet parçaları, Mersin Üniversitesi Deniz Canlıları Müzesi'nde sergilenmek üzere hazırlanacak. Müzeye kazandırılacak bu dev iskeletin hem yerli hem yabancı ziyaretçiler için ilgi odağı olması bekleniyor.

Prof. Dr. Ayas: “İki Gün İçinde Tüm İskelet Çıkarılacak”

Kazının başında yer alan Prof. Dr. Deniz Ayas, çalışmalarda sona yaklaştıklarını belirtti:

“Kafa, boyun ve göğüs omurları çıkarıldı. Şimdi bel ve kuyruk omurları üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz iki gün içerisinde iskeletin tamamını çıkartarak müzeye kazandırmak.”

Rektör Yaşar: “Öğrencilerimiz Bilimsel Merakla Sürece Dahil Oldu”

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ise üniversite olarak böyle bir bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti:

“Öğrencilerimiz bu projeye büyük ilgi gösterdi. Bu tür uygulamalı çalışmalar, öğrencilerimizin bilimsel merakını tetikleyen ve keşfetme duygusunu besleyen çok kıymetli süreçlerdir.”