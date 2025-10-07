Yeşilhisar ilçesi Başköy ve Güzelöz Mahalleleri sınırlarında bulunan Aziz George Kilisesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek turizme kazandırılıyor. Bu kapsamda Vali Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, Yeşilhisar ilçesi Kaymakam vekili Ömer Said Karataş, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

‘ÇOK SAYIDA TURİSTİN GELDİĞİ BİR BÖLGEDEYİZ’

Açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, “Özellikle Brezilya vatandaşlarının önem verdiği Aziz George Kilisesi’nin restorasyonunun tamamlanmasıyla, bölgeye yeni bir turizm durağı kazandırılmış olacak. Aziz George Kilisesi’nin önündeyiz. Aziz George, hepinizin bildiği gibi özellikle Hristiyan dünyasında çok önemli olan Latin Amerika ülkelerinin, İngiltere'nin, Rusya'nın koruyucu azizi olarak anılan ve bölgede özellikle George'un yaşadığı yerleri görmek için çok sayıda turistin geldiği bir bölgedeyiz. Bölgenin yakın zaman önce Kapadokya Alan Başkanlığı içerisine girmesi ve bizlerin de siyasilerimizle beraber özellikle buranın restorasyonunu bakanımızdan talep etmemiz sonucunda Kapadokya Alan Başkanlığı’mızla beraber kültür bakanımız buranın restorasyonu için gerekli talimatı verdi. Kültür bakanlığımızın yaptığı ihale ile burası restorasyona başladı” dedi.

‘HEYECANLA BURANIN TAMAMLANMASINI BEKLİYORUZ’

Aziz George Kilisesi’nin kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Vali Çiçek, “Çünkü bütün dünya ülkelerinden gelen kişiler, Aziz George’un yaşadığı yeri, Aziz George'un özellikle adına yapılan bu kiliseyi içerisindeki frekslerle beraber görmek ve ziyaret etmek istiyordu. Ancak burası atıl vaziyetteydi ve bu da bizi bu manada geride bırakıyordu. Ancak gerekli ödenek ayrılarak buranın restorasyonuna başlanması bütün hepimizi çok mutlu etti. Çalışmaları gördüm ve gerçekten gördüklerimle de mutlu oldum. Hem alanın güçlendirilmesi hem tekrardan kilisenin ilk günkü gibi hayata geçirilmesi için çok büyük bir çalışma yapılıyor ve kısa bir süre içerisinde insanüstü bir çaba ile hazırlanmasını gördüm. Heyecanla buranın tamamlanmasını bekliyoruz. Çünkü karşımızda Başköy var. Bütün tarihi kayıtlarda ve arşivlerde Aziz George’un Başköy'de yaşadığı biliniyor ve söyleniyor. Dolayısıyla Aziz George adına yapılan bu kilisenin de restorasyonu bizim turizmimize çok büyük katkı sağlayacaktır. Soğanlı, Erdemli ve özellikle buranın yapılmasına lokomotif gücü sergileyecektir” ifadelerini kullandı. (DHA)