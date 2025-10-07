Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hakkında ‘Silahla tehdit’ ve ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından kesinleşmiş 7 yıl 6 ay 17 gün hapis cezası bulunan M.B.C. (24) ile birlikte hareket ettiği belirlenen E.Ç.’nin (23) teknik ve fiziki takip sonucu yerleri tespit edildi. 2 şüpheli, Özel Harekat polislerinin de desteklediği operasyonla saklandıkları adreste yakalandı. Yapılan aramalarda, 129,18 gram sentetik kannabinoid, 0,25 gram metamfetamin, 0,32 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 630 gram sentetik kannabinoid yapımında kullanıldığı değerlendirilen aseton, 1 ruhsatsız tabanca ve 3 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)