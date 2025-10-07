MERSİN’in Erdemli ilçesinde, öğretmen sevgilisi Derya Demir’i (47) bıçaklayarak öldüren Murat Okur (46), çıkarıldığı mahkemede indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa ayrıca hırsızlık ve banka kartı dolandırıcılığı suçlarından da hapis ve para cezaları verildi.

Tatil sitesinde vahşi cinayet

Olay, 18 Ağustos 2024 tarihinde Mersin’in Erdemli ilçesindeki bir yazlık sitede meydana geldi. Karaman İrfan Ataseven Anadolu Lisesi’nde matematik öğretmeni olarak görev yapan, iki çocuk annesi Derya Demir, 1,5 yıldır birlikte olduğu meslektaşı Murat Okur tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan Okur, kısa süre sonra Konya’da yakalanarak Mersin’e getirildi.

Demir’in cansız bedeni bulunmadan dört gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapıldığı öğrenildi. Talihsiz öğretmen, memleketi Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde toprağa verildi.

Sanık suçu “spontane gelişti” diyerek savundu

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Murat Okur SEGBİS aracılığıyla savunma yaptı. Olayın planlı olmadığını iddia eden Okur, “Derya’yı planlayarak öldürmüş olsam cesedi yok ederdim. Ben kendisine zarar vermesini engellemeye çalıştım. Olay tamamen spontane gelişti, çok pişmanım” dedi.

Mahkeme başkanından sert tepki

Sanığın sözleri üzerine mahkeme başkanı sert bir şekilde tepki gösterdi:

“Canice davranmadığını söylüyorsun ya, madem cani değilsin, neden ambulans çağırmadın? Maktulü o halde bırakmasaydın. ‘Canice değildim’ diyorsun ama bu durumda vicdanını sorgular haldeyiz.”

Derya Demir’in yakınları da duruşmada söz alarak sanığın indirimsiz ve en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkemeden indirimsiz müebbet kararı

Mahkeme heyeti, sanık Murat Okur’u ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada hiçbir indirime gidilmedi.

Ayrıca sanığa, ‘Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama’ suçundan 2 yıl 8 ay hapis ve 40 bin TL adli para cezası, ‘Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık’ suçundan ise 3 yıl hapis cezasıverildi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.