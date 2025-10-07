Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 79,24 puanlık artışla tamamladı. Gün sonunda endeks 10.900 puan seviyesine yaklaşırken, toplam işlem hacmi 117,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık ve sigorta hisseleri öne çıktı

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,26 ile sigorta olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 4,26 ile finansal kiralama-faktoring sektörü oldu. Gün genelinde bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi ise yüzde 1,58 değer kazandı.

Küresel piyasalar karışık seyretti

ABD’de federal hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ve Avro Bölgesi'ndeki siyasi belirsizliklerin sürmesi, küresel piyasalarda karışık bir görünüm yarattı. Buna karşın, Borsa İstanbul’da genele yayılan alımlar sayesinde endeks pozitif bir seyir izledi.

TCMB Başkanı Karahan’dan enflasyon değerlendirmesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki sunumunda enflasyon beklentilerindeki risklere dikkat çekti. Karahan, “Beklentiler iyileşse de halen enflasyon tahminlerimizin üzerinde seyrediyor. Bu yönüyle beklentiler, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor” dedi.

Yarın piyasaları yoğun veri gündemi bekliyor

Analistler, yarın yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarının, yurt dışında ise Japonya’da cari işlemler dengesi, Avro Bölgesi’nde ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması, Almanya’da sanayi üretimi ve ABD’de haftalık mortgage başvurularının izleneceğini belirtti.

ABD’de federal hükümetin kapalı olması nedeniyle yarın resmi veri akışının sınırlı olacağı ifade edilirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 seviyeleri direnç, 10.700 ve 10.600 puan ise destek olarak gösterildi.