Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın üstlendiği, Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, dün geceyi zirvede kapattı.

Uzak Şehir dizisi yeni bölümüyle reytinglerde büyük başarıya imza attı. Boran karakterine hayat veren Burç Kümbetlioğlu’nun ana kadroya dahil olduğu dizinin 2. sezon 4. bölümü, Tüm Kişiler’de 15.46, AB’de 11.06 ve ABC1’de 14.39 reyting oranıyla gecenin en çok izlenen yapımı oldu.

Uzak Şehir, hem sürükleyici senaryosu hem de etkileyici oyuncu performanslarıyla sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.