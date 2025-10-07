ANKARA’nın Keçiören ilçesinde tünelde otomobilden indirilen Bekir Kulaksız (19), pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayda Kulaksız’ın arkadaşı Burak Y. (19) yaralandı. Cinayeti işlediği belirlenen Satılmış İzzet İliman (24) tutuklanırken, yanında bulunan arkadaşı İrfan G. (23) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tartışma tünelde kanlı bitti

Olay, önceki akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Erbakan Bulvarı üzerindeki tünelde meydana geldi. Satılmış İzzet İliman, arkadaşı İrfan G.’nin kullandığı 06 ZZR 67 plakalı otomobille Bekir Kulaksız ve Burak Y.’yi araca aldı. Bir süre sonra araç içinde tartışma çıktı. İliman, tünelde otomobili durdurup Bekir Kulaksız ve Burak Y.’yi dışarı indirdi. Ardından yanındaki pompalı tüfekle iki gence ateş etti.

Bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Kurşunların hedefi olan Bekir Kulaksız olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı Burak Y. ise sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Burak Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından Satılmış İzzet İliman ve İrfan G. otomobille kaçtı.

“Kız meselesi” cinayetin nedeni oldu

Polis ekiplerinin yaptığı soruşturmada, Satılmış İzzet İliman’ın kardeşi B.İ.’nin (21) kız meselesi nedeniyle Bekir Kulaksız ve Burak Y. ile aralarında husumet bulunduğu ortaya çıktı. İliman’ın bu nedenle iki genci buluşmaya çağırdığı ve çıkan tartışmanın ardından cinayeti işlediği tespit edildi.

Zanlılar yakalandı, biri tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Satılmış İzzet İliman ve İrfan G.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Satılmış İzzet İliman tutuklanırken, İrfan G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarafların suç kayıtları var

Yapılan incelemede, şüpheliler Satılmış İzzet İliman ve İrfan G.’nin farklı suçlardan kayıtlarının bulunduğu, aynı şekilde hayatını kaybeden Bekir Kulaksız ile yaralı Burak Y.’nin de çeşitli suç kayıtlarının olduğu belirlendi.