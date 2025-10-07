AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda Gazze’yi öncelikli gündem maddesi haline getirdiğini belirterek, “Bu dönemde Gazze’nin sesi kim derseniz; Gazze’nin sesi Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu da milletimizin ona verdiği güç sayesindedir” dedi.

AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından parti genel merkezinde “Uluslararası Düzenin Krizi: Gazze, Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları” başlıklı panel düzenlendi. Panele AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve partililer katıldı.

“Gazze’de ölen insanlığın vicdanıdır”

Efkan Ala, konuşmasında insanlığın vicdanının Gazze’de bombaların altında gömüldüğünü vurgulayarak, “Aslında Gazze’de ölen insanlığın vicdanıdır. Burada yaşanan bir savaş değil; tek taraflı bir soykırım, acımasız bir saldırı ve insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Vicdan sahibi her insan bu duruma tepki göstermektedir. Ancak ekonomik olarak gelişmiş görünen birçok ülke, medeniyet ve insanlık değerleri bakımından yerlerde sürünmektedir. Bu ülkeler, Siyonizm’in işlediği suçu engellemek yerine açıkça desteklemektedir. Bu da insanlık adına yeni ve karanlık bir çağın göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası her platformda Gazze konusunu gündemin ilk sırasına koyduğunu belirten Ala, “Gazze’nin sesi Recep Tayyip Erdoğan’dır. O, bu sesi milletimizin kendisine verdiği güçle yükseltiyor” dedi.

“Tarih affetse insanlık affetmez”

İsrail’in kendi geleceğini yok ettiğini söyleyen Ala, “Bu durum sonsuza kadar süremez. Gücü eline geçirenlerin vicdan sahibi olması gerekir. İsrail öyle şeyler yapıyor ki, o güç affetse tarih affetmez, tarih affetse insanlık affetmez. Gazze’de sadece insanların değil, insanlığın değerlerinin de mezarı kazılıyor. Gazzeliler, insanlığın onuru ve geleceği için bedel ödüyor. Milletimizin bize verdiği güçle elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Geleceği kuracak olan mazlumlardır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Davos’taki “One Minute” çıkışını hatırlatan Ala, “Bu zulmün geleceğini en önce gören ve insanlığı uyaran Cumhurbaşkanımızdı. O gün dünya ‘Bir dakika’ deseydi, bugün bu kadar zulüm yaşanmazdı. Bugün birçok ülkenin Filistin’i tanıması önemli bir adımdır. Çünkü onlar da Siyonizm’in kendilerini kullandığını fark etti. Başta İngiltere, Avustralya ve Kanada olmak üzere bazı ülkeler artık Filistin’in devlet olarak tanınması gerektiğini savunuyor. Biz Türkiye olarak en başından beri çözümün iki devletli bir yapı olduğunu söylüyoruz” dedi.

Ala, yaşananlara geniş bir tarihsel bakış açısıyla yaklaşmak gerektiğini vurgulayarak, “Zulüm hiçbir zaman payidar olmamıştır. Mazlumlar bedel ödeyebilir ama geleceği kuracak olan her zaman mazlumlardır” şeklinde konuştu.

“İsrail insanları açlıktan kırılacak hale getirdi”

Panelde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ise Gazze’de açık bir insanlık ve soykırım suçu işlendiğini belirtti. Yalçın, “Gazze abluka altında, insanlar açlıktan kırılacak hale getiriliyor. İsrail, 1. Dünya Savaşı’ndan bu yana planlı bir şekilde, sürekli bir yayılmacılık politikası izliyor. Dünya ise Gazze’yi gündem dışına iterek bu sürecin devam etmesine zemin hazırlıyor” dedi.

“İsrail’in saldırganlığı bölgeyle sınırlı değil”

Yalçın, İsrail’in saldırganlığının sadece Gazze ile sınırlı olmadığını vurgulayarak, “Bugün Gazze, yarın Batı Şeria, sonra Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan, İran, Türkiye… İsrail’in saldırganlığı tüm bölgeyi ve hatta uluslararası sistemi tehdit eder hale geldi. Bu nedenle meseleyi en ince ayrıntısına kadar analiz etmek zorundayız” diye konuştu.