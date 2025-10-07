2022 yılında Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak göreve başlayan Cavit Erkılınç, sosyal medya hesabından yaptığı “Veda” paylaşımıyla emekliliğini açıkladı.

Veda Mesajı Paylaştı!

“Bugün, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü görevim emekliye ayrılmam nedeniyle sona ermiş bulunuyor. Rabbim, üç yılı genel müdür yardımcısı, üç yılı da genel müdür olmak üzere toplam altı yıl boyunca Kurumumuza ve süreli yayınlarımıza hizmet etmeyi nasip etti.”

Başarılar ve Projeler

Bu süre zarfında ekip arkadaşlarımın da güçlü desteğiyle internet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alınması, sektör çalışanlarının özlük haklarının korunması, BİK Analitik sisteminin kurulması ve markalaştırılması başta olmak üzere birçok projenin hayata geçirilmesini sağladık. Bölge teşkilatlanmamızın altyapı hazırlıklarını tamamladık. Mevzuatımızın günümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirilmesi amacıyla Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği'ni yeniden kaleme aldık. 195 sayılı Kuruluş Kanunumuzun bazı maddelerinin güncellenmesini öngören mevzuat değişikliği taslağı hazırlık çalışmaları yürütülmüş ve tamamlamıştır. Pandemi, deprem gibi tüm olağanüstü dönemlerde yayınlarımızın faaliyetlerini kolaylaştıran tedbirleri hızlıca hayata geçirdik. Kurum tarihinde ilk kez iki yıl üst üste resmî ilan fiyat tarifesine yüzde 100 zam yaptık; 2025 yılı hedefini 5 milyar Türk Lirası olarak belirledik. Resmi ilan ve reklam ekosisteminin muhafazası ve genişletilmesine yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdük.”

Süreli yayınların beklenti ve taleplerine kulak vermeyi, istişare mekanizmasını işletmeyi şiar edindik. İnternet haber sitelerinin bünyemize katıldığı 2023 yılında 800'ü aşkın yayından görüş aldık. Mevzuat çalışmalarına yön vermesi arnacıyla yine ilk kez çevrimiçi platform kurarak yayınlarımızın görüşlerini toplamaya başladık. Son üç yılda neredeyse her yıl bölge ve il toplantıları düzenledik, basınımızın son durumunu yerinde gözlemledik. Tek bir hedefimiz oldu; nitelikli, güçlü ve etkili Türk basını... Bugün, değeri fark edilememiş ve anlaşılamamış bazı çalışımalarımızın ileride hak ettiği kıymeti göreceğine yürekten inanıyorum. Mesai arkadaşlarımı aynı hedefe yürüyen, kader birliği yaptığım yol arkadaşlarım olarak gördüm. Liyakati hep önemsedim. Dolayısıyla kurum içi atamalarda; kendi çalışanlarımızı önceledim. Bu, hem bir hak teslimi hem de ehil insanların iş başına gelmesi bakımından önemliydi. Görevim süresince kapım herkese açıktı, iletişim kanallarını hiçbir zaman kapatmadım. Süreç içinde bilerek veya bilmeyerek kalbini kırdıklarımız olduysa anlayışla karşılamalarını istirham ederim. Sözlerime son vermeden önce en başta şahsıma bu görevi layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Kurumumuza desteğini ve güvenini yakinen hissettiren önceki dönem İletişim Başkanımız Sayın Prof. Dr. Fahrettin Altun'a, kısa bir süre de olsa çalışma fırsatı bulduğum İletişim Başkanımız Sayın Prof. Dr. Burhanettin Duran'a, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş'a, Genel Kurul ve Yönetim Kurulumuzun Kıymetli Üyelerine, Kurumumuz Birim ve Bölge Müdürleri ile tüm mesai arkadaşlarıma ve her bir süreli yayınımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Şimdi bu görevi gelecek yeni sahibine bırakıyorum. İnşallah, kendileri de Kurumumuzu güzel hizmetleriyle daha ileriye taşıyacaktır. Veda ederken herkese sağlık ve mutluluk diliyor, Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın...” dedi.