Abbas SATIR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'nin yeni çalışma döneminde partisinin grup toplantısını yaptı.

Meclis, 70 gün sonra çalışmalara başladığını, ancak hukuk krizi, adalet krizi ve ekonomik kriziyle yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Özgür Özel, Devlet Bahçeli’nin sabah grup toplantısında kendisine ve CHP hakkında yaptığı ağır eleştirilere sert yanıt verdi.

Özgür Özel, önceki gün öldürülen avukat Serdar Öktem cinayeti üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gönderme yaparak, "Türkiye bu cinayeti konuşuyor, birileri susuyor. Ankara'nın ortasında vurulan MHP'li. Susturulamaz MHP'li. Vurup da yargılayanlar MHP'li. Azmettirenler MHP'li. Ancak bir MHP'li birisi var ki hiç konuşmuyor" dedi.