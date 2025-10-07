Ankara Kulübü Derneği ve Yenimahalle Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikle, hem Ankara’nın başkent oluşunun 102. yılı hem de Ankara Kulübü’nün 100. kuruluş yılı kutlanacak. Geleneksel değerlere sahip çıkan bu özel gece, konserler ve halk gösterileriyle dolu dolu geçecek. Kutlamalar, 13 Ekim 2025 Pazartesi günü, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik, saat 19.30’da Sinsin Ateşinin yakılmasıyla başlayacak ve ardından saat 20.00’de Türk Halk Müziği Konseri ile devam edecek.

Muhabir: Zehra Önen