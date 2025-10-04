Sivas’ta kontrolden çıkan bir otomobilin karşı şeride geçerek zincirleme kazaya neden olduğu olayda, sürücü Fadime Şimşek Göze (39) hayatını kaybederken, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu üzerindeki Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri önünde meydana geldi. Fadime Şimşek Göze yönetimindeki 58 ACA 141 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve A.D. (30) idaresindeki 58 ADH 536 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Arkadan gelen Y.M. yönetimindeki 58 FV 888 plakalı minibüs de duramayarak hafif ticari araca çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Fadime Şimşek Göze, hafif ticari araç sürücüsü A.D. ve araçta yolcu olarak bulunan Ş.N.D. (30), Ö.G.D. (6) ile M.B.D. (2) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Fadime Şimşek Göze, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.