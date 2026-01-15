İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY ve Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası ikinci hafta grup maçlarında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratları sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Öte yandan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın da sportmenliğe aykırı hareketleri, hakareti ve tehdidi sebebiyle kurula sevk edildiği açıklandı.

Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

'1- FETHİYESPOR Kulübü'nün 13.01.2026 tarihinde oynanan FETHİYESPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, 'usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 13.01.2026 tarihinde oynanan FETHİYESPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu BURAK YILMAZ'ın 13.01.2026 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-KOCAELİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve 'hakareti ve tehdidi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca14.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. futbolcusu TAYYİP TALHA SANUÇ'un aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 14.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 14.01.2026 tarihinde oynanan BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü teknik sorumlusu METİN DİYADİN'in 14.01.2026 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ALİAĞA FUTBOL A.Ş. Kulübü futbolcusu MUSTAFA SAYMAK'ın 14.01.2026 tarihinde oynanan ALİAĞA FUTBOL A.Ş.-SAMSUNSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu FAHRİ KEREM AY'ın 14.01.2026 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.'