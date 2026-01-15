Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden alınan saç ve kan örnekleri, Adli Tıp Kurumu tarafından detaylı şekilde incelendi. Yapılan analizlerin ardından 15 şüphelide “kokain” maddesi tespit edildiği raporlandı. Hazırlanan raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği belirtildi.
Kokain Tespit Edilen İsimler
Adli Tıp Kurumu raporuna göre, kokain maddesi tespit edilen şüpheliler şu şekilde sıralandı:
-
Rabia Karaca
-
Buse İskenderoğlu
-
İpek Mintaş
-
Serap Şaylan
-
Rabia Yaman
-
Burak Güngörmedi
-
Resul Arslan
-
Emrah Gencer
-
Yasin Burak Becek
-
Dilara Ege Çevik
-
Tuğrulbey Aran
-
Cengiz Can Atasoy
-
Cihan Güler
-
Ayhan Yücesoy
-
Zohaer Majhadi
Soruşturma Derinleştiriliyor
Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde kullanımı ve temini iddialarına ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, şüphelilerin ifadeleri ve Adli Tıp raporları doğrultusunda yeni adımların atılacağı öğrenildi.