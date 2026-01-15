Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden alınan saç ve kan örnekleri, Adli Tıp Kurumu tarafından detaylı şekilde incelendi. Yapılan analizlerin ardından 15 şüphelide “kokain” maddesi tespit edildiği raporlandı. Hazırlanan raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği belirtildi.

Kokain Tespit Edilen İsimler

Adli Tıp Kurumu raporuna göre, kokain maddesi tespit edilen şüpheliler şu şekilde sıralandı:

Rabia Karaca

Buse İskenderoğlu

İpek Mintaş

Serap Şaylan

Rabia Yaman

Burak Güngörmedi

Resul Arslan

Emrah Gencer

Yasin Burak Becek

Dilara Ege Çevik

Tuğrulbey Aran

Cihan Güler

Ayhan Yücesoy

Zohaer Majhadi

Soruşturma Derinleştiriliyor

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde kullanımı ve temini iddialarına ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, şüphelilerin ifadeleri ve Adli Tıp raporları doğrultusunda yeni adımların atılacağı öğrenildi.