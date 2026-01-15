CHP’li Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, hakkında yürütülen disiplin sürecine tepki göstererek, herhangi bir suç işlemediğini vurguladı. Göçer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ben parti suçu işlemedim. Yolsuzluk, rüşvet ya da kamu malına zarar verme gibi yüz kızartıcı hiçbir suçla yargılanmıyorum. Neyden yargılanıyoruz biliyor musunuz? Parti içi demokrasiden dolayı.”

“Antidemokratik Uygulamalara Boyun Eğmeyiz”

Partisini eleştirmediğini ancak antidemokratik uygulamalara karşı sessiz kalmayacağını belirten Göçer, CHP içinde bir arınma ihtiyacı olduğunu dile getirdi:

“Eğer partide bir arınma yapılacaksa, yüz kızartıcı suç işleyenler ve partiye zarar verenler ihraç edilmelidir. Ben alnım açık, başım dik bir belediye başkanıyım.”

“Belediye Başkanlığını Partiden Değil Halktan Aldım”

Kendisine istifa baskısı yapıldığını öne süren Göçer, belediye başkanlığını halkın oylarıyla kazandığını vurguladı:

“Bana ‘Bir daha belediye başkanı olamazsın’ dediler. Ben de ‘Sizin oyunuzla mı oldum?’ diye sordum. Ben Yazıhanlıların oylarıyla seçildim.”

“CHP Bana AK Parti’ye Geçmemi Söyledi”

Açıklamalarında en dikkat çekici iddiayı dile getiren Göçer, şu sözleri kullandı:

“Partiden istifa et, AK Parti’ye geç diye bize baskı yaptılar. Bunu bana söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Kendi belediye başkanlarını istifaya zorlayan bir anlayış ne yazık ki bugün hüküm sürüyor.”

Disiplin Süreci Tartışma Yarattı

CHP’li bir belediye başkanının bu iddiaları, parti içi demokrasi ve disiplin süreçlerine yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi. Göçer’in ihracıyla ilgili nihai kararın önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor.