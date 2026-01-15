Sarı-lacivertli kulüp, yaşananların Türk sporunun geldiği nokta açısından son derece endişe verici olduğunu vurguladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kuban’ın, yargı süreci devam ederken hukuken yasak olmasına rağmen Mert Hakan Yandaş’ın görüntüsünü cep telefonu ile kaydettiği belirtildi. Bu eylemin yalnızca etik dışı değil, aynı zamanda açık bir hukuka aykırılık içerdiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu durumun fark edilmesinin ardından ilgili kişinin cep telefonuna müsadere edilmek suretiyle yargı mercilerince el konulduğu, olayla ilgili tutanak tutulduğu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Fenerbahçe, bu tür davranışların yargı süreçlerinin ciddiyetine ve sporun temel değerlerine zarar verdiğini belirterek, bir spor kulübü yöneticisinin yargıya intikal etmiş bir süreçte bu şekilde hareket etmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Rakiplik” kavramının arkasına sığınılarak bu tür eylemlerin meşrulaştırılamayacağının altı çizildi.

Sarı-lacivertli kulüp, hukukun tribün refleksleri veya camia aidiyetleriyle ihlal edilemeyeceğini ifade ederek, futbolcusu Mert Hakan Yandaş’ın tüm hukuki haklarının sonuna kadar takipçisi olacaklarını kamuoyuna duyurdu. Açıklamada ayrıca, olayın üzerinin örtülmesine ya da sıradanlaştırılmasına kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulandı.