Galatasaray’dan yapılan açıklamada, 9 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Galatasaray–Fenerbahçe derbisinin ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta yaşanan olaylara dikkat çekildi. Açıklamada, Stat İşletme Direktörü Ali Çelikkıran’a yönelik saldırıya karışan isimlerin mahkeme kararıyla cezalandırıldığı hatırlatıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2024/1067 E. sayılı dosyası kapsamında, Mert Hakan Yandaş, Jayden Quinn Oosterwolde, Hulusi Belgü, Emre Kartal ve Ertuğrul Karanlık’ın, kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama suçunu işlediklerinin 15 Ocak 2025 tarihli kararla sabit hale geldiğini duyurdu.

Galatasaray açıklamasında, Fenerbahçe’nin dava sonuçlarının ardından sosyal medya üzerinden yeni bir gündem oluşturduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Yönetici, oyuncu ve çalışanlarının ceza aldığı bu davanın hemen ardından başlatılan yeni algı oyununu hayretle izliyoruz. Duruşma sırasında yönetim kurulu üyemiz tarafından sehven çekilen ve hiçbir sanık, vekil, mahkeme heyeti ya da izleyicinin yer almadığı bir fotoğraf üzerinden esas konunun gölgelenmeye çalışılması kabul edilemez.”