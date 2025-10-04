Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, dernek yöneticileri, Seymenler ve

Bacıerenlerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 5 Ekim 1922’de Ankara Hemşeriliğinin Kabülü’nün 103. yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

Anıtkabir ziyaretinde, Ankara Kulübü Derneği Onur Kurulu Üyeleri; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile Dernek Onursal Başkanı Dr. Bülent Kalıpçı da hazır bulundu.

Törende Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan tarafından mozoleye çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan ve beraberindeki heyet, daha sonra

Misak-ı Milli kulesine geçti. Özaslan burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Özaslan deftere şunları yazdı: “Yüce Hemşehrimiz Büyük Atatürk. 27 Aralık 1919 tarihinde

Zat-ı Ali’nizi bağrına basan Seymen ve Bacıerenlerin torunları ve Milli Mücadele kahramanları tarafından 13 Ekim 1925 tarihinde direktifinizle kurulan Ankara Kulübü’nün

yöneticileri olarak her yıl olduğu gibi yine huzurunuza geldik.

Bugün hemşehriliğimizi kabul buyurmanızın 103’ncü yıl dönümünü Ankaralılar olarak büyük

bir gurur ve mutlulukla kutluyoruz. 27 Aralık 1919’da yokluk ve zorluklara rağmen büyük bir

azim ve inançla Zat-ı Ali’nizi bağrına basan Ankaralıların ortaya koyduğu irade

doğrultusunda talimatınız ile 13 Ekim 1925 tarihinde kurulan ve birkaç gün sonra ikinci

yüzyılına girecek Ankara Kulübü çatısı altında bugün de sarsılmaz bir inanç, azim ve

kararlılıkla kültürel değerlerimizi yaşatmaktayız.

Başkent Ankara’mızın Atatürk ve Cumhuriyet şehri olduğunun her zaman idrakindeyiz.

Bizlere öğrettikleriniz, dün olduğu gibi bugün de hepimize rehberlik etmektedir. En büyük

hemşehrimizin siz olduğunu unutmadan, ilkelerinizin her zaman savunucusu ve takipçisi

olmaya devam edeceğiz. İlkeleriniz yalnızca Türk Milleti’nin değil, tüm mazlum milletlerin

yoluna ışık olmaktadır.

Zat-ı Ali’nizin ve aziz şehitlerimizin bizlere emanet bıraktığı bu güzel vatanı canımız

pahasına korumaya ve ilkeleriniz doğrultusunda değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz.

Aziz Atatürk, Zat-ı Ali’nizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."