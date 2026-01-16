Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, internet üzerinden 'jigolo' ve 'kolay kazanç' vaadiyle vatandaşları dolandıran siber suç örgütüne eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri; Aydın, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Diyarbakır ve Mersin'de belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyonlarda 19 şüpheli yakalanırken, 1 kişinin yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Şüphelilerin, sanal medya ve sahte internet siteleri üzerinden mağdurlarla iletişime geçtiği, ele geçirdikleri kişisel bilgileri tehdit ve şantaj amacıyla kullandıkları tespit edildi. MASAK incelemesinde örgüte ait hesaplarda toplam 226 milyon 455 bin TL'lik şüpheli para trafiği belirlendi.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Geniş güvenlik kapsamında Nazilli Adliyesine sevk edilen 19 şüpheli mahkemeye çıkarıldı. Şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi' ve 'tehdit' suçlarından işlem yapıldı. Şüphelilerden 14'ü tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilirken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışına kaçan şüpheli için ise yakalama kararı çıkarıldı. (DHA)