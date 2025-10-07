Trafikte cep telefonu kullanımı ve kırmızı ışık ihlalleri için yeni yaptırımlar yolda. Düzenlemeye göre direksiyon başında cep telefonuyla konuşan veya mesajlaşan sürücülere ilk seferde 5 bin TL, ikinci seferde ise 10 bin TL para cezası kesilecek.

Aynı ihlali üçüncü kez yapanların ise 30 gün süreyle ehliyetine el konulacak.

Yeni uygulama, sürücülerin dikkat dağınıklığı nedeniyle artan kazaların önüne geçmeyi hedefliyor.

Öte yandan, 1 yıl içinde 6 kez kırmızı ışıkta geçen sürücülerin ehliyetleri tamamen iptal edilecek. Trafik ekipleri, elektronik denetim sistemleriyle bu kuralları daha sıkı şekilde takip edecek.

Yetkililer, düzenlemenin amacının sürücüleri cezalandırmaktan çok, trafik güvenliğini artırmak olduğunu vurguladı.