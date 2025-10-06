ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Gözleri KaraDeniz” dizisine iki yeni oyuncu daha dahil oldu. Kadir Çermik ve Eslem Akar, dizinin Karadeniz’de çekilen yeni bölümlerinde önemli karakterlerle seyirci karşısına çıkacak.

O3 Medya imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez ve Orkun Çatak oturuyor. Diziye kısa süre önce Evrim Doğan’ın canlandırdığı Fethiye karakteri katılmıştı. Yeni bölümlerde ise Kadir Çermik “Ali Kemal”, Eslem Akar ise “Aslı” karakterine hayat verecek.

Ali Kemal Karadeniz’e ailesiyle dönüyor

Dizide Kadir Çermik, Maçari Denizcilik’in patronu Osman’ın Rize’deki ortağı Ali Kemal karakterini canlandıracak. Eslem Akar ise Ali Kemal’in yurt dışında eğitim almış avukat kızı Aslı rolüyle ekrana gelecek.

Evrim Doğan’ın canlandırdığı Fethiye ise Ali Kemal’in kardeşi ve Aslı’nın halası olarak hikâyede yer alacak.