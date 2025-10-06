Elazığ’da Cemalettin Emiroğlu Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Sürsürü Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 23 ADA 004 plakalı otomobil ile 23 AFB 330 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.