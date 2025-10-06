İzmir’in Menderes ilçesinde yaşanan olayda, Ahmet Güral (48) isimli kişi, eşi Serpil Güral’ı (45) bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Güral, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Görece Mahallesi İbn-i Sina Sokak’taki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Güral ile eşi Serpil Güral arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Güral, eşi Serpil Güral’ı bıçakladı. Kadının çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, iki çocuk annesi Serpil Güral’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Ahmet Güral, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Güral’ın, emniyetteki ilk ifadesinde eşini “aldattığını düşündüğü” için çıkan tartışma sırasında bıçakladığını söylediği öğrenildi.

1 ay uzaklaştırma kararı aldırmış

Hayatını kaybeden Serpil Güral’ın, 22 Eylül’den itibaren eşi hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.