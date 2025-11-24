Olay, sabah saatlerinde Hacı Abdi Mahallesi'ndeki Kemal Özalper Ortaokulu'nda meydana geldi. Kalp hastası olduğu öğrenilen Sude Demirci, çalan teneffüs zilini ardından fenalaştı. Durumu fark eden Demirci'nin sınıf arkadaşları, durumu idarecilere bildirdi. Okula gelen sağlık ekipleri, Sude Demirci'yi bilinci açık halde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil Serviste müdahale edilen ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Sude Demirci, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA