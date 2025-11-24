Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Oryantiring Federasyonu işbirliğinde düzenlenen ‘Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2’nci Kademe Yarışması’nın ikinci etabı Artuklu ilçesindeki tarihi sokaklarda yapıldı. Yarışlar sonrası, Cumhuriyet Meydanı’nda ödül töreni düzenlendi. Programa Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, siyasi parti temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmaları yapıldı. Vali Tuncay Akkoyun, dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Mardin’de şampiyonanın düzenlenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ardından 42 ilden gelen 1195 sporcu arasında dereceye giren sporcular için madalya ve kupa töreni düzenlendi. (DHA)