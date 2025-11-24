Olay, 26 Ekim saat 01.25 sıralarında Asmalı Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi, taksiye bindiği sırada cep telefonuna yere düşürdü ve fark etmeden yola devam etti. Taksinin arkasından aynı yoldan geçen bir şüpheli ise yerdeki telefonu fark edip alarak uzaklaştı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Telefonunu kaybeden adamın şikayeti üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, 41 yaşındaki İ.O.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli İ.O.A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.