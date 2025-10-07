İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu Suriye uyruklu Osman Haciali (33) yaşamını yitirdi, aynı bisiklette yolcu olarak bulunan M.A. ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Gökdere Caddesi’nde meydana geldi. E.G. yönetimindeki 55 AEZ 460 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Osman Haciali idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan bisikletin sürücüsü Osman Haciali olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu konumundaki M.A. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Haciali’nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralı M.A. ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kamyonet sürücüsü E.G. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

