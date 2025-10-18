Türkiye ve dünya fındık üretiminin büyük kısmını oluşturan Karadeniz Bölgesi’nde, serbest piyasada oluşan fındık fiyatları nedeniyle durgunluk yaşanıyor. Ağustosta hasadına başlanan ve eylülde hasadın sona ermesiyle üreticilerin bir kısmı ürününü pazara indirip satarken, fiyattan memnun kalmayan bazı üreticiler ise mahsulünü evinin odalarında veya depoda bekletiyor.

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2025 fındık rekoltesini 449 bin ton olarak açıkladığını ancak rekoltenin 400 bin tonun altında oluştuğunu belirterek, “Hasat sezonundan sonra Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 195-200 liralık bir taban fiyat açıklandı. Serbest piyasada ise 200 liralık fiyatla fındık alımları başladı ve hızlı bir şekilde fiyatlar 350 liraya kadar ulaştı. Fındık üreticileri ise bu durumda panik yapmadı ve fındığını pazara indirmedi. Üreticiler, fındıklarını evlerinde tutmaya devam etti. Çok mecbur kaldıklarında ise ihtiyaçlarını giderecek kadar az miktarda fındık sattılar. Bu kapsamda fındık fiyatları yavaş olsa bile yeniden yükselmeye başladı ve şu an 300-350 lira bandında seyrediyor. Üreticilerimizin beklentisi ise 400 lira ve üzeri fiyatları görmek. Üreticilerimiz doğru olanı yaparak, fındıklarını iyi bir fiyattan satmak istiyor. Bu sebeple çok sayıda üretici, fındıklarını evinin odasında veya depolarda bekletiyor” diye konuştu.

‘400-500 LİRALIK FİYAT BEKLİYORUZ’

Altınordu ilçesinde yaşayan fındık üreticisi Mehmet Aksu (63), fındığını evinde tuttuğunu belirterek, “Fındık, kahverengi kokarca nedeniyle geçen seneye göre yarı yarıya az oldu. Şu an serbest piyasada fiyatlar düşük. Fiyatlar 400-500 liraya çıkana kadar bekleme niyetimiz var. İnşallah fiyatlar yükselecek diye umut ediyoruz. Fındığımıza çocuğumuz gibi bakmaya ve beklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Üretici Sadık Aksu (68) ise, “Fındık fiyatı şu an 300 lira civarında. Biz bu fiyatı beğenmediğimiz için ürünümüzü elimizde tutuyoruz. Fiyatlar 400 liranın üzerine çıktığında satacağız” dedi. (DHA)