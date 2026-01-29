Kırşehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Kent merkezinde H.G'ye ait iş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 31 kulaklık, 62 şarj kablosu ve şarj cihazı, 22 şarjlı ve benzinli çakmak, 6 aktarma cihazı ele geçirildi.

Mucur'da ise Ş.E'nin iş yerindeki aramada gümrük kaçağı 37 cep telefonu ekranı, 39 şarj cihazı, kablosuz kulaklık ve batarya bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.