Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son günlerde artan dolandırıcılık girişimlerine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, RTÜK ve RTÜK Başkanı Mehmet Daniş’in adı kullanılarak bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının telefonla arandığı ve “yardım”, “bağış” ya da çeşitli gerekçelerle maddi taleplerde bulunulduğunun tespit edildiği bildirildi.

RTÜK’ten yapılan açıklamada, kendilerini RTÜK Başkanı, Üst Kurul Üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan kişilerin yaptığı bu tür aramalara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Söz konusu taleplerin tamamının dolandırıcılık girişimi olduğu ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ya da RTÜK Başkanı Mehmet Daniş’in adı kullanılarak yapılan bu sahte aramalar tamamen dolandırıcılık amaçlıdır. Kurumumuzun bu yönde herhangi bir talebi bulunmamaktadır.”

RTÜK, sahte aramaları gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında gerekli suç duyurularının yapıldığını ve adli sürecin başlatıldığını da duyurdu. Açıklamada, sürecin titizlikle takip edildiği belirtilerek yayın kuruluşlarının dikkatli olmaları istendi.