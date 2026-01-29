Türkiye İş Bankası ile BASİSEN arasında imzalanan yeni toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan maaşlarına 2026 Ocak itibarıyla yüzde 40 zam yapılırken, günlük yemek ücreti de 600 TL’ye yükseltildi.

Türkiye İş Bankası, Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) ile 01 Ocak 2026 – 31 Aralık 2027 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi için anlaşmaya vardı. Sözleşmeyle birlikte banka çalışanlarının ücret ve sosyal haklarında önemli iyileştirmelere gidildi.

İmzalanan sözleşme kapsamında, 2026 yılının ocak ayından itibaren çalışan maaşlarına yüzde 40 oranında artış uygulanacak. Banka, Temmuz 2025’te maaşlara yüzde 21 zam yapmıştı.

Yeni sözleşme yalnızca maaş artışıyla sınırlı kalmadı. Doğum, bayram ve benzeri dönemlerde ödenen ikramiyelerde artışa gidilirken, çalışanların günlük yemek ücreti 600 TL olarak belirlendi.