Nallıhan Belediyesinin organize ettiği 19 Eylül Gaziler Günü ilçede coşkuyla kutlandı. Törene Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'de katıldı. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazileri anmak için çelenk bırakıldı.

"Gazilik mertebesine ulaşmış şerefli gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler dilerim"

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'ün konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle ilçemizde gerçekleştirilen çelenk koyma programa katılım sağladık. Bu vesile ile başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal etmiş gazilerimizi ve şehitlerimizi minnetle yad ediyor , gazilik mertebesine ulaşmış şerefli gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler dilerim." diye konuştu.