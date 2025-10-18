Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Edirne ve Tekirdağ'da 809 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Tekirdağ ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, yurda giriş yapmak üzere gümrük sahalarına gelen şüpheli araçlarda gerçekleştirilen detaylı aramalar neticesinde; Tekirdağ Gümrük Sahası'nda 1 ton 153 kilo, İpsala Gümrük Kapısı'nda 173 kilo olmak üzere toplam 1 ton 326 kilo esrar ele geçirildi. Bu uyuşturucunun toplam değerinin 809 milyon TL olduğu belirlendi. Tekirdağ ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından uyuşturucu yakalamalarına ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)