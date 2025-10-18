Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 18–24 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre Ankara’da hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Cumartesi ve pazar günleri kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Haftanın ilk günü olan pazartesi günü de yağışın aralıklarla devam etmesi öngörülürken, salıdan itibaren havanın kısmen açacağı tahmin ediliyor. Çarşamba gününden itibaren bulutlar yerini güneşli havaya bırakacak ve sıcaklıklar gündüz 19–21, gece ise 9–11 derece civarında olacak.

Uzmanlar, özellikle hafta sonu plan yapacak vatandaşları ani sağanaklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yağışların kısa süreli ama yer yer kuvvetli olabileceği belirtildi.