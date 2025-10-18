İddialara göre sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde intihar girişiminde bulundu. Polat’ın eşi Engin Polat’ın ikna çabalarıyla bu girişimden vazgeçtiği öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde “uyuşturucu kullanmak ve özendirmek” suçlamasıyla gözaltına alınan ve yapılan testlerde sonucu pozitif çıkan Dilan Polat, sosyal medyada yaptığı son paylaşımıyla da dikkat çekti.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat geçtiğimiz aylarda kara para aklama suçundan yargılanıp, bir süre tutuklu kalmışlardı. Psikolojisinin iyi olmadığını dile getiren ve geçtiğimiz günlerde bir klinikte tedavi gören Polat'ın durumu endişe yarattı.