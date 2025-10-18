Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve İstanbul Ticaret Odasının organizasyonuyla Türk televizyon, dizi, film ve içerik sektörü, dünyanın en prestijli içerik fuarlarından biri olan MIPCOM 2025'e katıldı. 100 ülkeden 12 bin ziyaretçi ve 3 bin 300 içerik alıcısını bir araya getiren etkinlikte Türk dizileri yoğun ilgi gördü. 28 firmanın katılımıyla temsil edilen Türkiye, her yıl ürettiği yaklaşık 50 dizi ve küresel çaptaki yüz milyonlarca izleyicisiyle dikkati çekiyor.

FISTIK YEŞİLİ KLASİK OTOMOBİL RESTORE EDİLDİ

Tims&B imzalı fenomen dizi Eşref Rüya da MIPCOM 2025'te boy gösterdi. Eşref Rüya'nın yıldızları Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un Palais des Festivals'e giriş anları dev ekranlara canlı olarak yansıtıldı. İkili, ilk özel çekimlerini Cannes'ın büyülü atmosferinde gerçekleştirdi. Özdemir ve Ulusoy'a dizinin sembollerinden 1969 model Cadillac, nam-ı diğer 'Fıstık' eşlik etti. Fıstık yeşili klasik otomobil, Fransa'nın küçük bir kasabasında bulunup restore edilerek Eşref'in Fıstık'ına dönüştürüldü. Otomobille ikonik bulvar La Croisette'yi dolaşan Türk yıldızlar hem basının hem ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Eşref Tek karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Çağatay Ulusoy, Cannes deneyimini şöyle anlattı:

"Benim ilk defa Cannes'a gelişim. Elbette dizilerimizin yurt dışına satışı önemli ama ben biraz daha duygusal bakıyorum. Bu sadece bir dizi satışı değil, bir kültür tanıtımı, bir insan tanıtımı. Dolayısıyla biz burada aslında ağlarımızı güçlendirmek için geldik. Umarım bizim hissettiklerimizi seyirciler de hisseder."

ÖZDEMİR: ÇOK HEYECAN VERİCİ

Demet Özdemir de hem festivalin atmosferinden hem de diziye ilgiden duyduğu mutluluğu paylaştı. Özdemir, "Benim için çok heyecan verici. Çünkü biz çok uzun saatler ve yoğun tempoda çalışıyoruz. Burada nefes almak, başka insanlarla tanışmak ve onlara dizimizi anlatmak benim için çok kıymetli. Özdemir, canlandırdığı Nisan karakterinin dünya kadınlarına ilham vermesini umduğunu da söyledi: Nisan, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan, kendi hayalleri olan bir kadın. Kız kardeşiyle kurduğu bağların gücüyle büyük ailelerini kurmaları ve bu uzun yolculukları çok kıymetli. Ama her şey istediğimiz gibi gitmediğinde, duygularımızı ve hayallerimizi bir kenara bırakmak zorunda kaldığımız anlar da oluyor. İzleyiciler aslında bu yolculuğu izleyecekler" ifadelerini kullandı.

SAVCI:EŞREF RÜYA DÜNYAYA AÇILIYOR

Dizinin Cannes'daki başarısı, yapımcıların da yüzünü güldürdü. Yapımcı Timur Savcı, gördükleri ilgiden gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi: "Bugün mutluyuz çünkü dünyanın her yerinden insanlar geldi. Eşref Rüya dünyaya açılıyor. Orta Doğu, Güney Amerika, Avrupa, Asya, Afrika aslında tüm kıtalara gidiyoruz."

SAĞYAŞAR: BÜYÜK TİTİZLİKLE ÇALIŞTIK

Burak Sağyaşar ise dizinin başarısının tesadüf olmadığını ifade ederek "İki sene boyunca büyük titizlikle çalıştık. Başarı tesadüf değil. Kanalımız güçlü, oyuncularımız çok iyi, ekip olarak birbirimizi tamamlıyoruz. Şimdi bu emek dünyaya açılıyor" dedi.

BAYRAKTAR: EKİBİMİZİN EMEĞİYLE GURUR DUYUYORUM

Dizinin yönetmeni Uluç Bayraktar da Cannes'daki ilgiden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Dizimizi çok beğeniyoruz, Cannes'daki ilgi de çok güzel. Bu ilgiye yeni yeni alışıyoruz. Ekibimizin emeğiyle gurur duyuyorum, bu motivasyon bize güç veriyor."

GÜLLER VE GÜNAHLAR TANITILDI

Fuarda, yapımcılığını NGM’nin üstlendiği yeni dizi Güller ve Günahlar’ın tanıtımı da yapıldı. Başrol oyuncuları Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, sektör temsilcileri ve ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. İlk bölümüyle izleyenlerin kalbini kazanan dizinin Carlton Beach’te gerçekleşen tanıtım etkinliğinde birçok ülke ile ön anlaşmalar yapıldığı bildirildi. Cemre Baysel ve Murat Yıldırım, uzun süre yabancı hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Fırsat buldukları anlarda ise dizinin perde arkasını anlatıp ipuçları verdi.

Dizinin başrol oyuncularından Cemre Baysel "Senaryoyu ilk okuduğumda gizemli yapısı ve heyecanı beni içine çekti. Başımıza ne gelecek diye merak ettiğim bir metindi" dedi.

Murat Yıldırım ise dizide aldatılan bir erkeği canlandırmanın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu belirterek "Bu rol benim için çok farklıydı. Daha önce oynamadığım bir karakter. Serhat, ihanete uğramış bir adam ve sonrasında Zeynep'le tanışarak bambaşka bir iyileşme yolculuğuna çıkıyor" diye konuştu.