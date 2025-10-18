Sakarya’nın Erenler ilçesinde, bir araç yağ bakım servisine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi 4045 Sokak’ta meydana geldi. M.U. (36) ve İ.A. (45) kendilerine ait iş yerinde oturdukları sırada, motosikletle aralarında daha önce husumet bulunan E.Y. (18) geldi. Başında kaskla içeri giren saldırgan, yanında getirdiği tüfekle 2 kişiye ateş açtı. M.U. ve İ.A. vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. E.Y., olayın ardından dışarıda araçta bekleyen E.İ. (21) ve G.Y. (22) ile birlikte kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kaçış güzergâhlarını güvenlik kameralarından tespit etti. Düzenlenen operasyonla E.Y., E.İ. ve G.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanılan tüfek de ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.