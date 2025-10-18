Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP 39'uncu Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulamayacağı yönünde karar verdi.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 19 Ekim'de (yarın) yapılacak CHP 39'uncu Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin durdurulmasını istedi. Olağan kongrenin durdurulması talepli yazı, İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1'inci İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderildi. Sarıyer 1'inci İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı da konuyu YSK gündemine taşıyarak, kongrenin yapılıp yapılamaması konusunda görüş sordu.

'KONGRENİN DEVAMI YÖNÜNDE KARAR VERİLMİŞTİR'

YSK, bugün saat 14.00’te toplandı. YSK Başkan Vekili Ekrem Özübek, toplantının ardından alınan kararı açıkladı. Özübek, "19 Ekim 2025 tarihinde yapılacak olan CHP İstanbul İl Olağan Kongre seçimleriyle ilgili olarak, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nce daha önce verilmiş olan tedbir kararının halen yürürlükte olduğundan bahisle, yapılamayacağı hususundaki bir yazının ilçe seçim kuruluna gönderilmesi üzerine, ilçe seçim kurulunca CHP İstanbul İl Kongresi'nin yapılıp yapılamayacağına dair kurulumuzdan görüş talep edilmiş olup, bu talep üzerine yapılan toplantıda kurulumuzca usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı kararı verilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Kongrenin devamı yönünde karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.