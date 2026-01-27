Türkiye’de ücret dengesizliği her geçen gün daha görünür hale geliyor. Sosyal medyada paylaşılan ve büyük yankı uyandıran son verilere göre, 12 ay boyunca faaliyet gösteren zincir marketlerde personel maaşları 2026 itibarıyla 38 bin TL ile 78 bin TL arasında değişiyor. Buna karşın yalnızca 6 ay açık olan turistik tesisler, fabrikalar ve mevsimlik işletmelerde çalışan kalifiye personel bu rakamların yarısını bile zor alıyor.

Paylaşılan listede, zincir marketlerdeki güncel maaşlar dikkat çekiyor. Aynı ülkede, aynı ekonomik şartlar altında; biri yıl boyu açık olduğu için yüksek maaş verirken, diğeri sezonluk olduğu gerekçesiyle çalışanını düşük ücrete mahkûm ediyor.

Bu tablo, işverenlerin sıkça dile getirdiği “kalifiye eleman bulamıyoruz” şikâyetini de tartışmalı hale getiriyor. Uzmanlara göre sorun eleman bulamamak değil, emeğin karşılığını vermemek.

Artan hayat pahalılığı, kira ve gıda fiyatları karşısında çalışanlar için tercih netleşiyor:

Daha az sorumluluk, daha net mesai ve daha yüksek maaş.

Bu nedenle birçok nitelikli çalışan; turizm, sanayi veya hizmet sektörleri yerine market raflarında çalışmayı tercih ediyor.

Sonuç olarak ülkede ücret uçurumu derinleşirken, kalifiye elemanlar mesleklerinden değil, geçim mücadelesinden vazgeçmek zorunda kalıyor.

2026 GÜNCEL MARKET PERSONELİ MAAŞLARI

BİM: 58.000 TL

ŞOK: 55.000 TL

Hakmar: 38.000 TL

Migros: 63.000 TL

Gratis: 78.000 TL

File: 59.000 TL

5 YILLIK MARKET ÇALIŞANLARININ ORTALAMA MAAŞLARI (2026)

Market Zinciri 5 Yıl ve Üzeri Deneyim (TL)

BİM 65.000 TL

ŞOK 62.000 TL

Hakmar 45.000 TL

Migros 72.000 TL

Gratis 85.000 TL

File 68.000 TL

HERKES AYNI SORUYU SORUYOR

6 ay açık tesisler neden 12 ay açık marketlerin yarısı kadar bile maaş veremiyor?

Ve sonra neden kalifiye eleman marketlerde çalışıyor?