MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul etti.

Ziyarete ilişkin açıklama, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin resmi sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada, görüşmede “Terörsüz Türkiye” sürecine dair şehit aileleri ve gazilerin duyduğu hassasiyetler ile tereddütlerin Bahçeli’ye aktarıldığı belirtildi.

Bahçeli’nin, şehit yakınları ve gazilere hitaben “Şehit ailelerimiz kaygılanmasın, gazilerimiz korkuya kapılmasın. Onların başlarını öne eğdirmeyeceğiz” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Görüşmede ayrıca, TBMM Milli Savunma Komisyonu bünyesinde şehit yakınları ve gazilere yönelik yürütülen kanun çalışmaları da ele alındı. Şehit yakınlarının maaşları, tüm şehit çocuklarının istihdamı ile gazilerin maaş ve özlük haklarına ilişkin taleplerin iletildiği, Bahçeli’nin bu konularda destek verdiği ifade edildi.

Dernek açıklamasında, nazik kabulleri ve yapıcı yaklaşımları dolayısıyla Devlet Bahçeli’ye teşekkür edildi.