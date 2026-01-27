Albüm, Spotify’ın “Global Best New Album Debuts” listesinde zirveye yerleşerek Türkçe müziğin küresel platformlardaki en güçlü çıkışlarından birine imza attı. Bu başarı, Türk rap müziğinin uluslararası dinleyiciye ulaşmasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Türkçe olmasına rağmen dünya genelinde yoğun ilgi gören Mortal Kombat, rap müziğin dil sınırlarını aşan evrensel etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Albüm, yayımlandığı ilk günden itibaren birçok ülkede eş zamanlı olarak listelere girerken sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.