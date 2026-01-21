Ankara’nın Etlik bölgesinde bulunan Lokman Hekim Hastanesi hakkında şikayetler artıyor. Sonsöz Muhabiri Melisa Sapaz’a ulaşan bir vatandaş, acil durumda olmasına rağmen ücret ödemeden müdahale edilmediğini öne sürerek yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Edinilen bilgilere göre; 30 Aralık 2025 tarihinde bürosuna yakın olması nedeniyle Etlik’te bulunan hastanenin acil servisine başvuran vatandaşın tansiyonu 21/13 olarak ölçüldü. Vatandaş, acil durumda olmasına rağmen ödeme yapılmadığı gerekçesiyle yaklaşık 25 dakika bekletildiğini ifade etti.

4.890,00 TL ödeme yapıltıktan sonra kendisinin muaneye alındığı ifade eden vatandaş, "Ben kendilerine acil olarak geldiğimi beyan ettim. Ancak bu beyanım hiç dikkate alınmadı. Bu şekilde hastaneden çıktım. Daha sonra Hastane’nin Halkla İlişkileri ile görüştüm. Bayılma hali olarak giriş yapılsaydı bu bedelin ödenmeyeceğini söylediler. Ve bu hatadan dolayı bir muayeneyi ücretsiz yapalım bu şekilde anlaşalım dediler. Ben de; dilenci değilim dedim. Kabul etmedim. Ben acil olarak giriş yaptığım ve benden bedel alındığı için hastaneden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı

"Parası Olmayan Ölmeyi mi Bekleyecek? "

Vatandaş, yaşadığı duruma tepki göstererek, “Benim param vardı ve ödedim. Ya olmayan ne yapacak? Ölmeyi mi bekleyecek?” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Halkla İlişkiler biriminden, "Bayılma hali olarak giriş yapılsaydı bu bedelin ödemezdiniz." şeklinde bir yanıt aldığını söyleyen vatandaş, hastanenin önce alınmayan ücreti iptal ettiğini, ardından ise “borcunuz var” denilerek muayene ve ilaç ücretlerinin tahsil edildiğini iddia etti.

Benzer şikayetlerin Şikayetvar gibi platformlarda da yer aldığına dikkat çekilirken, çok sayıda vatandaş hastalara yeterince ilgi gösterilmediğini ve acil serviste önceliğin ödeme olduğuna dair iddiaların araştırılmasını talep ediyor.

Sürekli benzer sorunların yaşandığını öne süren vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili gerekli inceleme ve yaptırımları uygulamasını istiyor.