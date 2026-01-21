Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen Sömestir Tatili Tiyatro Şenliği, çocuklara yönelik renkli etkinliklerle devam ediyor. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, tiyatro şenliğinin yarın sahnelenecek yeni gösterisine tüm çocukları davet etti.

Başkan Yaşar’ın paylaşımına göre, “Keloğlan ile Nasreddin Hoca Macera Ormanında” adlı tiyatro oyunu, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Genco Erkal Salonu’nda iki seans halinde izleyiciyle buluşacak.

İki Seans, Ücretsiz Gösterim

Çocuklara hem eğlenceli hem öğretici anlar yaşatmayı amaçlayan tiyatro oyunu, saat 13.00 ve 15.00’te sahnelenecek. Etkinliğin ücretsiz olduğu belirtilirken, salon kapılarının gösterimden 1 saat önce açılacağı bildirildi.

Tüm Çocuklar Davetli

Paylaşımında çocuklara ve ailelere seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, sömestir tatilinde çocukların kültür ve sanatla buluşmasının önemine dikkat çekerek, tüm çocukları tiyatro şenliğine davet etti. Yenimahalle Belediyesi, sömestir boyunca düzenlediği etkinliklerle çocukların tatilini keyifli ve verimli hale getirmeyi hedefliyor.